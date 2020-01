No se solapará la mala aplicación de protocolos de policías: Hugo Gutiérrez

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Veracruz, Hugo Gutiérrez Maldonado, aseveró que no se solapará alguna mala actuación en los protocolos de los elementos policiacos, esto, respecto al caso de Atzalan, donde, durante un operativo, un adulto mayor y una menor de edad perdieron la vida.



Durante entrevista, el funcionario estatal refirió que incluso el departamento de asuntos internos y la Fiscalía General del Estado (FGE) ya integran una carpeta por estos hechos y los elementos ya fueron puestos a disposición.



En este sentido, dijo que se colabora con la FGE y otorgan la mayor información sobre lo sucedido la madrugada del jueves 9 de enero, donde se implementó un operativo en Atzalan y dos civiles fallecieron.



"También, desde la Dirección General de Asuntos Internos investigamos que no hubiera un exceso de legítima defensa, la Secretaría no va a solapar alguna mala actuación en los protocolos de los elementos", asentó Gutiérrez Maldonado.



Reiteró que todo lo solicitado por la Fiscalía ha sido entregado con la intención de esclarecer los hechos, en favor de la verdad y justicia.



“Nos encontramos en contacto con ellos para ayudarlos a realizar su trabajo que es la investigación; tenemos una excelente coordinación entre la Fiscalía y nosotros, para llegar a la verdad de los hechos”, puntualizó.



Incluso, el Secretario de Seguridad sostuvo que se han remitido a los elementos que participaron en el operativo, para que el Ministerio Público realice las indagaciones correspondientes y se aporten todos los datos a la carpeta de investigación que ya se encuentra abierta.



Para finalizar, agregó que el oficial que fue herido aún se encuentra grave, pero se espera que pueda declarar para que explique qué fue lo que ocurrió en el operativo mencionado.