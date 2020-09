No se tolerará a policías o servidores públicos que dañen a la sociedad: SSP

En el Estado de Veracruz, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no va a solapar a ningún servidor público que le haga daño a la sociedad veracruzana, asentó el titular de la dependencia, Hugo Gutiérrez Maldonado, al referir que hay 25 elementos suspendidos por diversas faltas y será hasta finalizar las investigaciones cuando se determinen las sanciones respectivas.



Gutiérrez Maldonado explicó que la SSP tiene un departamento de Asuntos Internos que se encarga de atender las denuncias ciudadanas y abrir las carpetas de investigación de oficio cuando se observan videos en redes sociales donde hay policías cometiendo actos de extorsión, corrupción o abuso de autoridad.



Cuando hay situaciones de este tipo, dijo, se suspende a los elementos de manera inmediata y si de la investigación resulta alguna responsabilidad se aplican sanciones que van desde dar la baja de la dependencia o dar vista a la Fiscalía General del Estado (FGE), dependiendo de los delitos cometidos, expuso.



“Desde que llegué les dije que no vamos a solapar ninguna situación donde un servidor público que dependa de mí esté haciéndole daño a la sociedad de Veracruz”, aseguró el Secretario.



En este sentido, expuso que en esta administración se ha trabajado en la depuración de elementos y con el departamento de Asuntos Internos para que todos los casos de posibles actos de extorsión, corrupción o abuso de autoridad, se investiguen y no queden impunes.



En el último mes, reveló, se reportaron 25 quejas contra policías estatales y estos mismos ya están suspendidos, por diferentes faltas en sus labores, por lo que se está a la espera de que el Comité de Honor y Justicia decida las sanciones o los absuelva.



El funcionario estatal dejó en claro que de los hechos que se denuncian no en todos los casos los policías son responsables, por lo que derivado de la investigación se deslindan responsabilidades y se desechan las acusaciones que no tienen sustento.



“De esas 25 denuncias, a veces sale que la mitad son responsables. Por eso invitamos a la gente a que cuando sufran algún tipo de extorsión o robo de parte de alguno de nuestros elementos que no duden en denunciarlo aquí en Asuntos Internos y también en la Fiscalía del Estado”, reiteró.



Al cuestionarle si van en aumento este tipo de situaciones y quejas en contra de los elementos de la SSP, Gutiérrez Maldonado argumentó que antes no se daban a conocer estos datos y ahora se está enfrentando esta problemática con ayuda de la ciudadanía.



“Ahora hablamos de ellas, anteriormente se ocultaban. Ahora invitamos a la sociedad a que denuncie para que se pueda dar con estos elementos pues la corporación es tan grande que muchas veces es imposible darse cuenta de lo que hace cada policía en la calle; pero cuando nos damos cuenta, con ayuda de la ciudadanía o con alguna denuncia, no dudamos en proceder”.



Hugo Gutiérrez dijo que en la actualidad hay menos denuncias por faltas o delitos cometidos por sus elementos, en comparación con administraciones anteriores pero ahora suena alarmante porque se está atendiendo de manera transparente y otorgando la información real a la ciudadanía, sin maquillar cifras o esconder datos, dado que el objetivo es acabar con estas prácticas.



“Esta es la administración que menos denuncias tiene en Asuntos Internos y en la Fiscalía sobre abusos policíacos”, sostuvo.



No obstante, agregó que también se realiza un arduo trabajo en materia de capacitación de elementos para alejarlos de vicios con los que ya contaban y que antes eran permitidos.



Y es que refirió que, afortunadamente, de las nuevas generaciones de policías que se han formado y capacitado en esta administración no hay ningún elemento con denuncia o queja por actos ilegales.



Es decir, los policías que han incurrido en estas faltas son elementos que ya habían laborado desde administraciones anteriores.



“Así como hay policías buenos que nos dejaron, también hay policías malos; pero hemos tratado de darles la capacitación para que estos hechos sean los menos posibles”.



Ante ello, Hugo Gutiérrez pidió a los veracruzanos no tener miedo a denunciar, ya que para la dependencia es de gran ayuda para mantener una policía mejor.



“Es importante el tema de la denuncia, porque aunque sean policías pueden salirse del camino y nosotros queremos sólo policías buenos aquí en la Institución, no queremos policías que le hagan daño a la gente de Veracruz”, finalizó.



Cabe recordar que apenas el día de ayer jueves, se hizo público que policías del Estado “cobraban piso” a sexoservidoras de Xalapa, tema que fue atendido de inmediato en reunión con el titular de la dependencia, quien garantizó que se promocionará entre los elementos un protocolo especial de atención para el sector LGBTTTI, además de atender las denuncias correspondientes.