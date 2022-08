No se tolerarán en Xalapa obras de mala calidad, advierte Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, advirtió que si las obras viales que se ejecutan actualmente presentan fallas, exigirán a los constructores que las reparen de inmediato. Asimismo, explicó que el retraso en la pavimentación de la avenida Arco Sur se debió a que la constructora tuvo problemas en la base y tuvo que reforzarla."Lo he dicho siempre: que cuando algo quede mal, bajo la garantía y la fianza. Si lo hicieron ayer y mañana rompen es porque no estamos tolerando que haya obras de mala calidad. Y si se tiene que reparar, aunque lo hayan hecho antier, va con cargo y costo a la empresa. Lo que no pase la prueba lo tendrán que reponer", recalcó.Ahued Bardahuil refirió que tras las quejas de los vecinos de Lomas Verdes y de los propietarios de negocios a lo largo de esa vialidad, se reunieron con los constructores y llegaron a acuerdos para apurar los trabajos."Estuvimos reunidos vecinos y constructores. El tema que teníamos que resolver de tuberías quedó resuelto, se pusieron de acuerdo para el sistema constructivo, apresurar el tema del concreto. Se pusieron de acuerdo para que hagan menos problema en cuanto a entradas y salidas en algunos negocios que son vitales", externó.Además, reconoció la molestia de los colonos de Lomas Verdes debido a que los trabajadores del Centro Estatal de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4), y del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), se estacionan en sus calles, por la reparación de Arco Sur, lo que limita el ingreso de los camiones del servicio urbano."Ese bulevar tenía mucho tiempo que por más que se tapaban los baches, volvía a abrirse. Ya la base no servía, había problemas de tuberías. Pronto quedarán resueltos todos los problemas que se generan por las molestias de estacionamiento", aseveró.Afirmó que la pavimentación de esta arteria vial está en tiempo, tanto el tramo que fue licitado por la Alcaldía como el que asignó la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), por lo que estimó que la obra en general será entregada en octubre.El munícipe xalapeño sostuvo que en 30 y 45 días serán entregadas varias de las obras que están en proceso de ejecución y adelantó que el 13 de septiembre en la noche se va a cerrar el acceso a la calle Enríquez, aprovechando que un día después el Gobierno Estatal comenzará con los preparativos de las Fiestas Patrias."Vamos a aprovechar ese ‘puente’ para apurar en Clavijero. Terminando Clavijero la parte de abajo se van a conectar tuberías de drenaje y reposición de concretos", concluyó.