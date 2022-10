No ser obligados a trabajar ni vivir en la calle, entre respuestas a Consulta Infantil y Juvenil

Tener un hogar donde se viva con armonía, sentirse seguros al caminar por las calles, no ser obligados a trabajar, no ser agredidos en el seno familiar ni por terceros, asistir a la escuela, no vivir en las calles, y que se respete su cuerpo y su intimidad, son las principales demandas que externaron 369 mil 117 niñas, niños y adolescentes veracruzanos que participaron en la Consulta Infantil y Juvenil 2021.De acuerdo con los resultados, Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral de Veracruz, manifestó que se trata de señales de alerta que llaman a la reflexión para generar políticas públicas enfocadas a la atención y ejercicio de los derechos de niñas, niños y adolescentes.Señaló que, de acuerdo el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), en Veracruz hay 2 millones 36 mil 189 niñas, niños y adolescentes de entre 5 a 17 añosDe ese universo, 369 mil 117 participaron en la Consulta, lo que representa el 18.13 por ciento.Entre lo expresado por ese grupo etario de la población, destacó que mil 468 niñas, niños y adolescentes viven en algún albergue u otra institución; 699 viven en situación de calle; 16 mil 604 tiene alguna discapacidad; 17 mil 821 declararon no asistir a la escuela; 38 mil 989 trabajan, de los cuales mil 803 refirieron ser obligados a trabajar.Asimismo, detalló que, en el grupo de 3 a 5 años, el 6.54 por ciento manifestó haber sentido rechazado o recibido un trato diferente por su edad; en el grupo de 6 a 9 años, el 6.39 por ciento expresó que nunca sintieron protección durante la pandemia de COViD-19; en el grupo de 10 a 13 años, el 18.40 por ciento mencionó que las personas que les cuidan les gritan o insultan; y en el grupo de 14 a 17 años, el 16.11 por ciento dijo que las personas que les cuidan siempre les golpean.En cuanto al tema del Cuidado y Bienestar, dijo que los representan una señal de alerta respecto a lo que vive diariamente nuestra niñez y juventud.Tan sólo, del grupo de 3 a 5 años, el 27.50 por ciento señala haberlo presenciado en forma de golpes, el 11.76 por ciento en gritos y el 12.61 por ciento en forma de castigos.Del grupo de 10 a 13 años, el 1.98 por ciento señala siempre recibir gritos o insultos de las personas adultas que les cuidan, el 18.40 por ciento algunas veces, mientras que el 79.62 por ciento indica nunca haberlos recibido; el grupo etario de 14 a 17 señala, en el 71.92 por ciento de los casos, que siempre se respeta su cuerpo y su intimidad por parte de las personas adultas, el 11.41 por ciento algunas veces y el 16.66 por ciento nunca.Cervantes Martínez agregó que los municipios con mayor porcentaje de participación fueron Veracruz, Coatzacoalcos, Xalapa, Córdoba y Poza Rica; y entre los municipios con menor participación se encuentran Aquila, Coetzala, Coahuitlán, Landero y Coss y Chumatlán.