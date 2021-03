No será posible el pago de utilidades para los trabajadores: CANACINTRA

Ante la baja productividad en el sector empresarial debido a la pandemia por COVID, no será posible el pago de utilidades para los trabajadores, reconoció Enoch Castellanos Férez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación (CANACINTRA), a la par lamentó que el manejo de la pandemia tenga sesgo electoral.



En este sentido dijo, "se va a tener que llegar a un acuerdo con los obreros, igual que sucedió con el aguinaldo, no hay las condiciones porque no hubo ganancias y pues los trabajadores van a preferir cuidar su plaza".



En este sentido explicó que el año pasado se perdieron cerca de 900 mil empleos formales, de los cuales no se han podido recuperar ni el 10 por ciento, sin contar que se duplicaron los informales.



Y este año, otro de los problemas que también enfrentan es el desabasto de gas durante siete días, que afectó a cuatro estados del país, lo cual se reflejará en el Producto Interno Bruto (PIB) y la inflación.



En cuanto a las acciones implementadas por la pandemia, consideró que hay un manejo político junto con sus consecuencias con sesgo electoral y hay una gran diferencia entre los datos reales y lo que anuncian los voceros del gobierno federal, porque hay miles de muertos que dijo, son muestra del mal manejo de la epidemia, algo que no coincide en cifras dijo finalmente.