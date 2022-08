No sirven estrategias de la 4T contra violencia: Obispo de Orizaba

Las estrategias para lograr la construcción de la paz y la reconciliación no están funcionando, afirmó el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, durante la homilía de este domingo en la Catedral San Miguel Arcángel."Hoy de manera especial, unidos a quienes son víctimas de la extorsión pedimos por la paz. Hermanos las estrategias por la paz y la reconciliación en México, sabemos que no están funcionando, digan lo que digan".El prelado urgió que los cristianos sean responsables, pues acentuó que a cada uno le toca provocar relaciones fraternas, humanas, hablar de la paz en casa."Debemos construir la paz, que Dios nos ayude a educar en valores, más allá de posturas y de declaraciones que nosotros seamos responsables en la construcción de un mundo de paz, empezando en nuestra familia, en nuestro barrio, en nuestro México".Añadió que el autor de la vida, Jesús, quien inventó la existencia, quiere que el ser humano disfrute con sentido la vida."Dios quiere que tengamos parte con él y participemos de la alegría plena".Después de dos domingos que no presidió la misa en la denominada iglesia madre, este día el obispo acudió a oficiar, pues ya se encuentra recuperado después de haberse contagiado de COVID-19.