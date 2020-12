No sólo enfrentamos el COVID, también el virus del egoísmo y violencia: Obispo

Hemos vivido una larga y oscura noche con esta pandemia, donde ha habido muerte, engaños, verdades a medias, además de lo que ya traíamos como violencia e inseguridad, expresó el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, durante su homilía de Navidad.



"No sólo es el virus del COVID-19, sino también enfrentamos el virus del egoísmo, de la confrontación, descalificación, de la violencia dentro de las familias, tristemente acentuado en contra de las mujeres".



Indicó que cada creyente ha vivido una larga y oscura noche de diferentes maneras, se ha experimentado esta oscuridad en la zona y Diócesis, en Veracruz, México y el mundo entero.



Hemos experimentado las tinieblas, la incertidumbre ante una situación que nos ha provocado encierro, temor, este último que trajo consecuencias dolorosas para quien no estaba preparado para esta situación de oscuridad.



Asimismo, lamentó que los sistemas de gobierno no "le atinan todavía a cómo hacerle para el control de la epidemia por las causas que sean o tengan".



Apuntó que lo cierto es que la cifra de contagios es dolorosa y agregó que ni siquiera en eso hay una verdad, pues los números no son los correctos, sino son mucho mayores. "Eso provoca dolor, cansancio, médicos y enfermeras y enfermeros cansados pero más grave muertos, así como tanta gente que trabaja en hospitales públicos y privados".



El prelado dijo que en medio de todo esto, se debe mirar a Jesús y contemplar su luz que pide no temer ante las realidades desafiantes. "Las situaciones diversas y la muerte misma son parte de la existencia humana, este niño viene a redimirnos; la Gloria de Dios es que tengamos vida en Él".