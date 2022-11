No sólo Sheinbaum, Ebrard también comienza a mover a los suyos en Veracruz

La coordinadora Nacional de Morena Progresista, Guillermina Alvarado Moreno, afirmó que más de 30 alcaldes y casi una decena de diputados locales de MORENA están apoyando a Marcelo Luis Ebrard Casaubón, secretario de Relaciones Exteriores, rumbo a la candidatura del 2024.En entrevista en Xalapa destacó que están en plena promoción de la imagen del funcionario para que sea designado como coordinador de los Comités de Defensa de la 4T, lo que le permitirá contender a la presidencia si resulta favorecido en la encuesta interna que realizará el partido en 2023.“Alrededor de unos 30 alcaldes están trabajando en este momento con nosotros y no nada más de MORENA, también de compañeros que son de MC, ahorita tuve una reunión con alcaldes de MC que están sumados al proyecto de Marcelo.“De diputados están sumados con nosotros al menos 7 diputados locales (…), cada día se está sumando más gente (…), cada quien tiene su corazoncito”, señaló Alvarado Moreno.Detalló que los respaldan legisladores como Fernando Arteaga Aponte; Marco Antonio Martínez Amador; Lourdes Juárez Lara; Adriana Esther Martínez Sánchez, entre otros.La también exdiputada federal en la LXIV Legislatura explicó que MORENA progresista es una expresión que apoya a Marcelo Ebrard, al considerar que tiene la capacidad para contender por la presidencia de la República.“Yo creo que cada uno tiene su corazón en algún lado, con alguien, pero nuestro partido es muy democrático y cada quien hace su trabajo; estamos con Marcelo, contentos porque confiamos completamente en su compromiso”, añadió.Explicó que MORENA Progresista es movimiento de ciudadanos que no tiene nada que ver con los comités del partido, aunque tienen sus propios comités en las 32 entidades, así como responsables en los 300 distritos federales. En este caso, acudió a Xalapa para la toma de protesta del Comité Estatal, que queda presidido por Janneth Saucedo Ramírez.“Tenemos responsables en cada uno de los distritos federales; en cada uno de los municipios, así como un Comité estatal con 12 carteras para atender jóvenes, mujeres, inclusión, empresarios, sindicatos”.En cuanto a los estatutos abundó que el instituto político morenista tiene sus métodos de elección y se están implementando actualmente en el Estado de México y en Coahuila, en donde hay elecciones el próximo año.“Se busca a quien coordine y los Comités de defensa de la 4T en el Estado. En este caso es nuestra amiga Delfina y está por nombrarse al próximo coordinador en el Estado de Coahuila; tenemos ahí varios compañeros valiosos también porque no se ha definido.“Son quienes van a encabezar los trabajos en los Comités; posteriormente, cuando los tiempos legales así los determinen, serán los candidatos para elegir a un candidato a elección popular. La encuesta para definir al candidato a la presidencia en 2024 se realizaría entre junio y agosto de 2023, medio año antes del tiempo electoral”, indicó.Finalmente, negó que esta convocatoria sea un acto anticipado de campaña, puesto que en su opinión es un tema de difusión para los aspirantes a ocupar el cargo de la coordinación nacional.“Pasa el tema de la elección del 2023 y ya se vienen los tiempos electorales del 2024 y es cuando se nombrará al candidato a la presidencia de nuestro partido, así como al candidato a la gubernatura. Nuestro proyecto y el proyecto de la Cuarta Transformación así lo ha expresado”, acotó.Por su parte, Saucedo Ramírez aseveró que Morena Progresista es parte del partido trabajador, que tiene como ideal apoyar “al carnal Marcelo”, como es conocido por un sector de la militancia.“Es un honor para mí; agradezco la confianza para darme la distinción de concederme esta gran responsabilidad de hacer llegar a todos los lugares, a todas las colonias, quién es Marcelo Ebrard”, dijo la presidenta del Comité de MORENA Progresista en Veracruz ante un auditorio de más de 200 seguidores.