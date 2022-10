No solucionan problema de agua sucia en Ciudad Mendoza

Además de las quejas de baches y fugas de agua, la CAEV enfrenta esta semana una queja generalizada de surtir agua sucia a más de 40 mil mendocinos.La causa, falta de sistema de filtrado, señaló María Elena Fuentes, habitantes de la colonia centro, quien asegura que desde hace una semana volvió a salir turbia."Nos pasa cada año. Durante la temporada de lluvias sale agua que parece chocolate y por la que debemos pagar los mendocinos", señaló el ama de casa.Guillermo Martínez, residente de la cabecera municipal señaló: "Esta es el agua potable que nos surte la CAEV en Ciudad Mendoza, sigue en retroceso la 4T".El usuario exhibió un vaso de cristal con el agua que sale de la toma de su domicilio, la cual no se puede siquiera utilizar para los sanitarios porque quedan los restos de lodo que dañan las bombas.Señalan los afectados que continuamente deben lavar tinacos y cisternas para no dañar llaves y tuberías.Lamentaron que la CAEV no quiera invertir recursos económicos para adquirir filtros como los que tienen Orizaba y se conforma con entubar agua clorada de los nacimientos de agua.