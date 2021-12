No son muchos los casos de Ómicron en México, afirma AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay pocas personas contagiadas con la variante Ómicron de COVID-19, pero lo más importante es que no han aumentado los contagios y las hospitalizaciones.“De esa nueva variante, ya se ha registrado en México. Lo que tenemos de información es que no han aumentado los contagios y lo más importante es que no han aumentado los fallecimientos. Eso no quiere decir que pueda darse una situación especial. Pero toco madera. Hasta ahora, no hemos tenido problema”, dijo en su conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.En el salón Tesorería, el Presidente mostró un reporte sobre el comportamiento de la pandemia en México.“No hay aumento y la ocupación en camas generales es de 13 por ciento, está muy baja afortunadamente y en camas de terapia intensiva, con ventilador, 11 por ciento”, refirió.El mandatario señaló que gracias "al creador, a la ciencia y a la vacuna", es distinto, pero no debemos confiarnos.“Me dio mucho gusto, ayer que regresé estaba el Centro lleno completamente, además como está la feria en el Zócalo; muchísima gente, muy distinto al año pasado. De todas maneras hay que cuidarnos y cualquier cosa que notemos extraña, que pueda afectar lo informamos, nunca hemos ocultado nada”, dijo.