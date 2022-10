No son suficientes acciones de Gobierno contra inflación: Economistas

Tras el anuncio del paquete contra la inflación y la carestía por parte del Gobierno federal y empresas privadas el delegado para la zona centro del Colegio de Economistas del Estado de Veracruz A.C., Jesús Adán Castillo Durán, consideró que el primero anunciado en mayo pasado no funcionó adecuadamente y el Gobierno se vio obligado a hacer algo pues la inflación sigue subiendo.Expuso que con la unión de 15 empresas grandes con el Gobierno federal se pretende que se mantengan bajos los precios de las mercancías que están dentro de la canasta básica, pero no va a funcionar pues son muy pocas."Yo veo que las 15 empresas con toda la buena voluntad que tengan me parece que no será suficiente con esta lucha contra la inflación y lo comento porque además son empresas grandes pero no son ni el 1 por ciento de las empresas del país, la intensión es buena pero mientras las condiciones internacionales sigan como hasta ahora la inflación seguirá".Con ello opinó que está inflación seguirá y solo queda a los consumidores cuidar el dinero, comprar estrictamente lo necesario, identificar gustos y necesidades pues no se vislumbra nada favorable la situación económica en el país.