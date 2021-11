El secretario de Salud, Roberto Ramos Alor, insistió en que todas las vacunas antiCOVID son de calidad, ante las jornadas para rezagados en las que únicamente se está utilizando el fármaco de CanSino.Y es que debido a que este biológico no está siendo aceptado en países extranjeros y que muchos dudan de su eficacia por no estar aún aprobada por la Organización Mundial de la Salud (OMS), una gran cantidad de mexicanos han preferido no aplicarsela."Todas las vacunas son biológicos de muy buena calidad, la ciencia a través de estos laboratorios diseña estas vacunas y tenemos que entender que nos benerician a los humanos, nos evitan que nos enfermemos grave, de manera que invitamos a la gente, independientemente del nombre o el laboratorio, es importante que se vacunen para poder transitar en la nueva normalidad", dijo.Abundó que precisamente esto ha llevado a que haya una disminución considerable en los contagios, así como en la ocupación hospitalaria."Ha ido sustancialmente disminuyendo todo y entre mayor cobertura de vacunas demostramos que la ocupación hospitalaria bajó, pero también bajó la mortalidad y eso es muy importante y son los indicadores para decirle a la gente que se vacune", dijo.En cuanto a el abasto de medicamentos en hospitales informó que en esta semana habrá noticias respecto al tema.