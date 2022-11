No tengo “calentura” por la Gubernatura: Ahued

El alcalde de Xalapa, Ricardo Ahued Bardahuil, reiteró que no tiene "calenturas electorales" o "políticas", ni está interesado por dejar su cargo actual para contender por la Gubernatura del Estado en 2024 y así suceder a Cuitláhuac García Jiménez.En entrevista exclusiva para alcalorpolitico.com y TeleClic.tv, tras la publicación de una columna en un medio nacional que lo sitúa mejor posicionado que la actual secretaria de Energía, Rocío Nahle García para abanderar a MORENA en los venideros comicios, insistió que seguirá sirviendo a los capitalinos hasta el "último día" de su periodo constitucional."Lo que estoy haciendo es trabajando en la ciudad, sin desconcentrarme, ni tengo calenturas electorales. Tengo cariño y respeto por Rocío Nahle, que es una mujer del gabinete (de Andrés Manuel López Obrador) con una gran trayectoria, le tengo afecto y respeto", comentó.Ahued Bardahuil precisó que el que se haga esa afirmación en una artículo de opinión "no abona" y reiteró que, "no estoy dando paso al frente para ninguna campaña, no lo estoy buscando tampoco"."Yo no me encarto, ni me voy a encartar, estoy en un proceso de responsabilidad y desde luego que el aprecio que le tiene Veracruz a Rocío Nahle es enorme, la capacidad que tiene de hacer una parte de una refinería en un corto tiempo no es cualquier cosa", destacó luego de decir que respeta la libertad de expresión y el ejercicio que hacen de ella los medios de comunicación.El munícipe capitalino reiteró que no competirá en un proceso (la definición de la candidatura) que es responsabilidad de los militantes morenistas, del propio partido y de las decisiones que mejor convengan para Veracruz."Yo no le estoy quitando el espacio a nadie, ni me interesa, quisiera cumplirle a los xalapeños hasta el último momento la responsabilidad que tengo que es Xalapa", comentó al agradecer al personal del Ayuntamiento, a los funcionarios y a los integrantes del Cabildo por contribuir a generar obras y acciones en beneficio de la ciudad."Yo no ando con calenturas políticas, ni me presto a qué usen mi nombre para amarrar navajas", expuso nuevamente al pedir "un tamis más de seriedad" y no lanzar afirmaciones en este momento que aún no comienza el proceso electoral para renovar la titularidad del Ejecutivo Estatal."Creo que hay que darle un tamiz más de seriedad a los momentos, y yo quiero darle ese tamiz. A mi edad, el trabajo y la responsabilidad la estoy disfrutando y atendiendo, nada más me quedo en eso, como que andan muy aceleradas las locuras electorales, en procesos electorales y es triste. Hay que concentrarse en las responsabilidades y no distraerse, a mí no me distrae. No traigo ambiciones de ninguna índole", enfatizó el Edil xalapeño.