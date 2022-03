No tengo necesidad de que alguien me pague, responde Derbez a AMLO

Hace unos días, Eugenio Derbez, Kate del Castillo, Omar Chaparro, Bárbara Mori, Rubén Albarrán, Natalia Lafourcade, Saúl Hernández y Ana Claudia Talancón, entre decenas de actrices, actores y cantantes, se sumaron a la campaña #selvamedeltren, contra el reciente cambio de ruta en la construcción del Tren Maya, la cual destruiría el sistema de ríos subterráneos más grande del mundo y con ellos flora y fauna.Tras la publicación del video de los actores y cantantes en contra del cambio al proyecto del Tren Maya, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó que la campaña fue contratada por seudoambientalistas.El Presidente López Obrador les reviró: “¿Cuándo estos artistas, seudoambientalistas, se pronunciaron por la destrucción que se iba a llevar a cabo del lago de Texcoco, cuándo? Hablamos del lago con más historia, que es el origen de México, Tenochtitlán, nunca, nada, ¿cuándo dijeron algo durante el periodo neoliberal que los gobiernos entregaron el 60% del territorio para la explotación minera, 120 millones de hectáreas?"Luego de la respuesta del Presidente, el comediante Eugenio Derbez, quien fue uno de quienes participaron en la campaña, aseguró que nadie le pagó para hacer el video. "A estas altura de mi carrera, no tengo la necesidad de que alguien me venga a pagar para decir algo", aseguró.Entrevistado por Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Derbez aclaró que es apartidista. "Al contrario, soy apartidista porque partidos van y partidos vienen y no cambian las cosas. Esto lo hago por amor a México, punto"."Me duele que descalifiquen porque creo que el león cree que todos son de su condición. Yo no recibo sobres amarillos, yo no necesito eso. Me gano el dinero con el sudor de mi frente", abundó Derbez.El actor estuvo acompañado por Luis Zambrano, investigador del Instituto de Biología de la UNAM, quien explicó que el cambio en la ruta del Tren Maya afecta la parte acuática, es decir los cenotes. Al respecto, Derbez comentó que lo "desespera" que se rompa la ley con el cambio de ruta.Además, aseguró que continuará con la campaña contra la nueva ruta del Tren Maya porque él busca ayudar a los animales. "Me la vivo ayudando a los animales, no es algo que inicie ahorita"."CODA", la película en la que participó el actor mexicano, está nominada al Oscar 2022, cuya ceremonia se realizará este domingo 27 de marzo.