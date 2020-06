El alcalde de Orizaba, Igor Rojí López, aseguró que no tiene COVID-19, ni está en cuarentena, tampoco tiene síntomas de la enfermedad tras haber convivido con la delegada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Veracruz Sur, Célida Duque Molina, quien en días pasados confirmó que dio positivo a Coronavirus.



"La Delegada sí estuvo en el Palacio Municipal, posteriormente que estuvo acá dio positivo pero nosotros no tomamos ninguna cuarentena, seguimos trabajando. No tengo ningún síntoma, he estado bien y aquí estoy".



De igual forma, descartó que cuatro funcionarios más estuvieran en resguardo, tras haber estado también cercanos a la Delegada. "Ahí está mi secretario particular, mi operador, mi chofer; están todos bien".



Cabe hacer mención que desde ayer circuló la información de que el Munícipe y otros trabajadores estaban en resguardo por prevención.