No terminan de rehabilitar Casa de Cultura de Coatzacoalcos

La Casa de Cultura de Coatzacoalcos aún no opera al 100 por ciento y sus instalaciones tampoco están rehabilitadas en su totalidad, reconoció el jefe de cultura del Ayuntamiento, Christian Morales Aranda.En entrevista, respondió que no se cuenta con los datos actualizados sobre los trabajos que se hicieron por parte de la SEDATU, quien contempló dentro de su presupuesto de más de 200 millones de pesos a la Casa de Cultura.Sin embargo, reconoció que aún hay zonas del inmueble que aún faltan por rehabilitar.“No tengo esos datos, pero como te había comentado la vez pasada, necesitamos actualizarlos, hay una zona que actualmente se busca remodelar, sé que hay pláticas, pero no tengo la información, está el escenario principal, la casita que también es de oficinas, pero por las cuestiones de mal tiempo se le tiene que dar mantenimiento”, mencionó.Reiteró que la Casa de Cultura si opera, es decir si hay clases de danza y otras disciplinas, pero en cuestión de la cantidad de capacitaciones y más, es algo que se tiene que actualizar, puesto que desconoce si ya regresaron los maestros que se habían ido por la pandemia de coronavirus.“En cuanto a cómo este activo en participación por la ciudadanía, es algo que se tiene que actualizar”, indicó.Christian Morales Aranda, recordó que la Casa de Cultura está a cargo de una Asociación Civil que recibe el respaldo del municipio.