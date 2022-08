No tienen agua desde hace 3 semanas en colonia de Ixtaczoquitlán

Habitantes de la unidad habitacional Potrerillo 2, en Ixtaczoquitlán, denunciaron que desde hace tres semanas carecen de agua potable.Amas de casas y señores explicaron que el Ayuntamiento les está enviando agua a través de pipas, pero éstas no son la solución.Indicaron tienen 30 años viviendo en este lugar y nunca les había faltado el agua y ahora de pronto les comienza a escasear.Comentaron que cerca de ahí se construyó recientemente una nueva unidad, la de Valla Alegre de Casas Carpín y desconocen a qué acuerdos llegó con ellos el alcalde Nahum Álvarez Pellico o quizá sólo los conectaron a su red de agua, pero desde entonces cada vez les cae menos.Mencionaron que no saben si se debe a eso o hay algún otro problema, pero hasta la fecha en el ayuntamiento no les han dicho qué pasa, sólo les dicen que van a componer.Señalaron que le mandaron varios oficios al alcalde y han esperado, pero no pueden seguir así, pues por ejemplo les surtieron con las pipas el pasado viernes, pero hasta este lunes por la tarde regresaron.Indicaron que están gastando más pues tienen que llevar su ropa a lavandería y aún así no les alcanza su tinaco para bañarse todos los días y lavar trastes y hacer el aseo de la casa.Agregaron que aunque no les cobran el servicio de las pipas, el personal pide una gratificación, y si no se la dan, entonces a la siguiente ocasión los saltan, les dicen que van a otro lado y ya no regresan.Exigieron que les hagan caso y se solucione el problema del agua pues no quieren tomar otras acciones drásticas para presionar.