No tienen agua por falla en bomba, en Veracruz Puerto; sospechan de asociación civil

Habitantes de al menos 3 fraccionamientos de Veracruz están sin agua desde el pasado martes, se trata de Hacienda Sotavento, Bonaterra y Geo de la zona del aeropuerto, los cuales se han visto afectados por la falta del líquido debido a la falla de la bomba que les suministra.



Dado que estos fraccionamiento no están municipalizados porque la constructora lo dejó irregular, por lo cual, no tienen el servicio de la red municipal y lo adquieren a través de un pozo que actualmente es suministrado por una Asociación Civil, la cual requiere una cuota de mantenimiento, misma que no transparenta los recursos.



Según los habitantes, en esta ocasión se reparó la bomba por parte de otro grupo de vecinos pero nuevamente volvieron a apagar para presionar con las aportaciones económicas.



"El acceso de ese pozo lo tenían cerrado con candado y la otra persona que llevaba a un ingeniero para dar solución no la dejaran entrar. Hablaron con patrullas y así lo dejaron entrar. Echaron a funcionar la bomba y tuvimos agua un rato pero de nuevo estas señoras de la asociación civil apagaron la luz y eso es lo que hacen para presionar a que la gente coopere y les dé dinero", dijo uno de los habitantes de Sotavento.



Lamentan que estos conflictos por el agua, generados porque no están municipalizados, pongan en riesgo la salud porque en medio de la pandemia están sin el líquido.



"La bomba del pozo necesita mantenimiento pero no tienen a una persona. No estamos de acuerdo que gente que tiene una asociación civil con muy poca votación se pongan la bandera de que está a cargo del fraccionamiento y haga eso de dejarnos sin agua".



"Se supone que hay un adeudo con Comisión Federal de Electricidad desde que se hizo el fraccionamiento. Realmente no se sabe bien cuál de las dos cosas sea, si es CFE que desconecta o son ellas para pedir dinero", dijo otro de los vecinos.



En tanto, los vecinos de los tres fraccionamiento se reúnen para exigir una solución de fondo.