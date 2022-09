No todos los Ayuntamientos pueden tener sus 14 áreas municipales: Ramón Díaz Ávila

El diputado local Ramón Díaz Ávila reconoció que no se puede pedir a los Ayuntamientos más pequeños del Estado que cumplan con tener sus 14 áreas municipales, pues muchos no tienen siquiera el espacio en sus instalaciones y además les afectaría en su presupuesto.Entrevistado durante la visita que hizo a este municipio, el integrante de la Comisión de Vigilancia reconoció que si bien hay una normatividad, se entiende que algunos Ayuntamientos no puedan tener un director para la atención de los asuntos indígenas.Explicó que lo que algunos están haciendo es conjuntar las áreas que pueden relacionarse, como turismo y cultura, entonces sí al menos hay alguien que atienda a los artesanos e indígenas, se consideraría cumplida esta parte.Comentó que si bien hay esa justificación con los Ayuntamientos pequeños, como son Landero y Coss o aquí en la sierra con Magdalena y Los Reyes, los ayuntamientos grandes no pueden tener esa excusa y deben contar con sus 14 áreas.Díaz Ávila señaló que en otros temas no hay indulgencia, por ejemplo en lo referente a la transparencia, en donde todos los ayuntamientos deben cumplir con su portal para transparentar los recursos públicos.