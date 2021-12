Los recursos que obtuvó el Cuerpo de Bomberos de Coatepec y la Región de la colecta anual este diciembre, permitieron que los elementos recibieran su aguinaldo, informó el comandante Diego Solano Montano.Sin embargo, dijo que no se logró recaudar la misma cantidad que el año pasado, pero por lo menos los bomberos recibieron este beneficio.Aunque no precisó el monto de lo recibido, aseguró que también se usará de este recurso, para comprar insumos básicos como gasolina, entre otros más."No se compara con otros años, bajó pero entendemos la situación, sin embargo el dinero cubrió sus aguinaldos, la gran mayoría tiene más de 5 años en funciones, no fue mucho pero tenemos que apartar recurso para insumos que se necesitan", detalló.En este sentido, reconoció que la mayor participación fue por parte de la población, quienes ayudaron con una aportación.