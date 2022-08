No todos los planteles retornaron a clases en Veracruz: SEV

Por falta de agua o electricidad, no todas los planteles retornaron a clases en este ciclo escolar 2022-2023, admitió el Secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García.“Tendremos que ir viendo sobre la marcha qué escuelas no tienen luz, agua, o algunas situaciones que hayan impedido el regreso al 100 por ciento. A través de los delegados se pueden comunicar los madres y padres de familia en caso de que algún plantel no tenga algún servicio que les impida regresar”, dijo.Citó los casos del Centro de Atención Múltiple 12 del puerto de Veracruz y una primaria en Xalapa, ambas, víctimas de vandalismo y añadió que en el pasado periodo vacacional sólo se reportaron 3 atracos a centros escolares.Por otra parte y ante la polémica por el uso de tintes de pelo entre estudiantes de educación básica, Escobar García enfatizó que es prioridad que las y los alumnos "estén en las aulas"."El interés como Secretario, como docente es primero que nada que los niños, las niñas, los jóvenes y adolescentes estén en las aulas" dijo el funcionario.En entrevista previa a la apertura del ciclo escolar 2022-2023 desde la escuela primaria "Avelino Bolaños", el funcionario recalcó que tras dos años de pandemia y de clases a distancia, la prioridad para la Secretaría es el regreso presencial de los y las estudiantes a las escuelas.