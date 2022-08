No todos los que se mencionan en informe de Ayotzinapa son culpables: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que van a salir muchos nombres por la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pero no significa que hayan participado en estos hechos.Durante su conferencia matutina, recordó que, por ejemplo, él tiene una foto con el exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, pero este tipo de encuentros no representan responsabilidad por el caso Ayotzinapa.Al ser cuestionado sobre la posible participación de Omar García Harfuch, secretario de seguridad capitalino en los hechos, respondió que el ser nombrado no responsabiliza a nadie."Yo me tomé una foto con el presidente municipal de Iguala y con su esposa cuando fui candidato, creo que Peña también".Sin embargo, el mandatario dijo que lo importante es dar con los responsables de la desaparición de los 43 normalistas."Hay una tendencia a irnos sólo con la llamada ‘verdad histórica’. Pero antes de eso ya habían sucedido los hechos, ya habían cometido estos actos atroces", expuso.