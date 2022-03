No tumbaron todo ultrajes, celebra Cuitláhuac; se cayó “teatrito” de opositores

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez informó que ya no enviará una nueva iniciativa de reforma al Código Penal de Veracruz para sustituir el delito de ultrajes a la autoridad pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no declaró inconstitucional todos los artículos y todavía podrá imponerse cárcel a quien ataque a policías.Por ello, en conferencia de prensa, afirmó que “se cayó el teatrito” de opositores de PRI, PAN y MC, pues en realidad se invalidó una reforma aprobada en 2003 con el “antiguo régimen” y ahora con mentiras se intentó acusar al actual Gobierno de estar en contra de las libertades.“Esto es muy importante resaltarlo ahora con claridad, porque se ha querido mentir a la sociedad atribuyendo a este Gobierno una falsa imagen de estar contra las libertades”, dijo, aclarando que el párrafo tumbado por ministros es autoría del PRI, PAN y Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano.En conferencia de prensa de este miércoles en Palacio de Gobierno, mostró las intervenciones de los ministros de la SCJN, quienes dejaron vigente, entre otros, el Artículo 371 que dice: “se impondrán de siete a 15 años de prisión y multa de 400 a 800 unidades de medida y actualización diarias a quien amenace o agreda a un integrante o elemento de alguna institución de Seguridad Pública (…) en el momento de ejercer sus funciones o con motivo de ellas”.“Se les cayó el teatrito y quedaron desenmascarados quienes impulsaron la reforma de 2003 y querían pasarnos la bolita mediante una estrategia de mentiras para ocultar sus intenciones: liberar a sus compinches que tanto dañaron a la sociedad y hoy están en la cárcel”, dijo el mandatario estatal.El Ejecutivo el Estado dejó en claro que esta es la postura de su gobierno ante el planteamiento de la SCJN, en la que se dejó en claro que el objetivo de las modificaciones que planteó su administración fue la protección de los elementos de seguridad en su combate al crimen.“Quedó claro que nuestras modificaciones van dirigidas contra los delincuentes que agreden violentamente a la policía. y tales delitos quedaron salvados por otro artículo, el 371 quinquies; y esto, al quedar vigente y validado por la suprema corte, ya no se requiere ningún cambio adicional al Código Penal de Veracruz”, finalizó.