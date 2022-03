El párroco de la Catedral Metropolitana de Xalapa, Roberto Reyes Anaya, pidió a los fieles católicos que acuden a recibir la ceniza, evitar presumir y fanfarronear con este rito en sus redes sociales, sino que lo vivan en el secreto de sus corazones.Si bien aplaudió el papel que juegan estas plataformas en la actualidad, permitiendo a quienes no pueden acudir a los templos católicos seguir las transmisiones desde sus hogares, reiteró que es importante practicar la oración y seguir las enseñanzas del Evangelio.“No es que no sé de a conocer, sino que va en orden a lo que el Evangelio de Jesús nos dice de la práctica de la oración, la limosna y el ayuno, que no se busque el hecho solamente de que los demás nos vean, la intención es que el que conoce nuestro corazón es Dios y que por él lo hagamos, que le demos un sentido, que evitemos todo tipo de andar como decimos fanfarroneando porque estamos haciendo oración o dimos una limosna sino que todo quede en el secreto de nuestro corazón”, expresó.Luego de la misa celebrada esta mañana, en la que impuso la San Cruz a los feligreses congregados en este lugar cristiano, indicó que en el inicio de la Cuaresma la Iglesia invita a prepararse para celebrar dignamente la Semana Santa, que recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.“Es un tiempo de penitencia, de oración y de ayuno y lo iniciamos con el miércoles de ceniza que recordamos nuestra creaturalidad de que hemos sido hechos por Dios, del polvo, del barro y a que a él regresaremos, que ante todo somos personas finitas, que tenemos un término y que el tiempo que vivimos es gracia de Dios”, destacó el párroco de la Catedral.Acotó que este periodo de Cuaresma, que inició este miércoles, es un tiempo de conversión donde la Iglesia Católica invita con las palabras del Evangelio a “convertirnos y a creer en el mensaje de Jesucristo”.Además, expuso que para dar el servicio a todos los que acudan a recibir la Ceniza, se amplió el número de misas dado que son muchos los feligreses que asisten con ese propósito.“Y muchas celebraciones de la palabra para que igual la gente pueda acomodarse a sus horarios y no deje de recibir la ceniza como el inicio de la Cuaresma, no podría dar un número de personas”, puntualizó.