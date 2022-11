No venderán cerveza en estadios durante el Mundial de Qatar

A pesar de haber aprobado la venta de cerveza en los estadios hace unos meses, los organizadores de la Copa del Mundo en Qatar cambiaron de opinión dos días antes del debut mundialista y cambiaron las reglas."Tras las conversaciones mantenidas entre las autoridades del país anfitrión y la FIFA, se ha tomado la decisión de centrar la venta de bebidas alcohólicas en el Festival de los Hinchas de la FIFA, en otros destinos de los hinchas y en los locales con licencia, eliminando los puntos de venta de cerveza de los perímetros de los estadios de la Copa Mundial de la FIFA 2022. No hay ningún impacto en la venta de Bud Zero, que seguirá estando disponible en todos los estadios de la Copa Mundial de Qatar."A 48 horas del arranque del evento deportivo más importante en el mundo, se realizó otro cambio en las reglas para vender alcohol. Dentro del estadio se venderá únicamente cerveza sin alcohol, así como en los perímetros de cada recinto. Las bebidas alcohólicas podrán consumirse en los Fan Fest y en los establecimientos con licencia.Hasta ahora, no se ha pronunciado al respecto la marca Budweiser, patrocinadora de la Copa del Mundo hace años y que podría verse gravemente afectada por esta decisión. Dicho lo anterior, está establecido que la venta de cerveza empiece tres horas antes de los partidos y finalizará una hora después del final.