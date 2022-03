Nogales apoyará que impartición de justicia sea expedita y gratuita: Alcalde

Tras la llegada del Juzgado Sexto a Nogales, el alcalde Ernesto Torres Navarro indicó que los abogados de Orizaba están en su derecho de manifestarse pero les hace saber que en este municipio tienen un Ayuntamiento que apoyará ante cualquier situación que requieran.Comentó que a últimas fechas, Nogales ha estado tranquilo y el propósito de sus autoridades es apoyar y no causar división.Recordó que el municipio también es parte del Distrito Judicial XV y como autoridades tienen el compromiso de apoyar la impartición de justicia, para que ésta sea expedita y gratuita.Indicó que sabe de lo que habla porque es abogado, cuenta con su cédula y tiene 20 años litigando y que no tiene por qué andar haciendo cosas que no debe, aunque respeta que haya quienes lo descalifican.“Es muy respetable la opinión de todos, así como pudiéramos echar leña al fuego de las personas que se manifiestan, más allá de que sean o no abogados, están en su derecho de hacerlo y en ese respeto nos vamos a seguir dirigiendo”.Agregó que apoya la llegada del Juzgado y cualquier otra institución y estará al pendiente de todo lo que se requiera.Aseguró que Nogales cuenta con la infraestructura necesaria y el lugar en donde se ubica el juzgado está a 100 metros de la entrada a la autopista Puebla-Veracruz y los argumentos que daban los abogados de que no había lugares para sacar copias se está arreglando y ya lo verán.En cuanto a la falta de instituciones bancarias, reconoció que es cierto que no hay bancos pero sí tiendas departamentales que cuentan con ese servicio y en breve estará el banco Bienestar, que ofrecerá todos los servicios pero además, se gestionan algunos temas para que no haya pretextos.