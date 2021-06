Nora no mató a su esposo, claman sus compañeras enfermeras

Enfermeras del Hospital Regional de Alta Especialidad de Veracruz realizaron una caravana para pedir justicia para Nora, una compañera que fue acusada de asesinar a su esposo y está detenida.



Afirman que es inocente porque el día que se cometió el crimen en su domicilio, ella se encontraba trabajando en el nosocomio.



Fue a finales de mayo cuando se registró el crimen y desde que Nora fue detenida, sus compañeras han salido a manifestarse para que se revise el caso por presuntas irregularidades en la carpeta de investigación, principalmente porque ella fue detenida en su casa por “ultrajes a la autoridad” pero después le notificaron que era sospechosa de homicidio.



"Fue en su domicilio que la detuvieron, ella llegó a su casa, había perdido su teléfono, llegó a su casa y se encontró con todo eso, en el acta se dice que la detuvieron en una Iglesia y eso no puede ser, ni por la hora", dijeron.



Relatan que al esposo de Nora lo mataron a balazos afuera de su casa y hasta el momento no han encontrado el arma homicida, por lo cual, piden a la Fiscalía General del Estado que analice otras líneas de investigación.



"Ella es inocente y pedimos que las autoridades busquen otras líneas de investigación, ella es inocente. Queremos hacer ruido y que nos pongan atención, no le vamos a decir a las autoridades lo que tienen que hacer, no nos compete pero sí que busquen otras líneas de investigación".



Las compañeras de Nora salieron en sus coches del Hospital Regional de Alta Especialidad para recorrer varias calles del centro hasta las instalaciones de la Fiscalía.