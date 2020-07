Normalistas de escuelas privadas piden ser tomados en cuenta en asignación de plazas

Buenas tardes:



Mi nombre es Martha Fernández Cáceres, soy Licenciada en Educación Preescolar. El motivo de este acercamiento es para platicar sobre una situación que estamos viviendo los normalistas de escuelas privadas y como sabemos, este año entra en vigor una Ley en la cual se le dará prioridad a los egresados de escuelas públicas, UPN y CAM. Debido a esto, los normalistas de escuelas privadas quedamos en la segunda lista de ordenamiento y no se nos pondrá con normales públicas, siendo que sí hay excedentes (sabemos que no hay muchas plazas) y podamos a lo mejor, tener oportunidad.



Somos normalistas privados, nos regimos por los mismos planes de estudio y tenemos los mismos conocimientos. Los que estudiamos en escuelas privadas es porque muchas escuelas públicas no quedaban cerca, algunos estudiábamos y trabajábamos para poder pagar la carrera, muchos padres realizaron un esfuerzo y nosotros también tenemos buenos promedios, experiencia docente y, sobre todo, vocación.



En Twitter estamos realizando llamados a los diferentes órganos educativos y en Veracruz no es la excepción, queremos que nuestras autoridades educativas nos volteen a ver.