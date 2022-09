Normalistas salen en defensa de su Telesecundaria; los quieren desalojar

Estudiantes y docentes de la Escuela Normal Superior Veracruzana "Dr. Manuel Suárez Trujillo" se manifestaron en la plaza Lerdo del centro de Xalapa para exigir a las autoridades estatales el otorgamiento de la clave de funcionamiento a la telesecundaria anexa a esta institución.Explicaron que pretenden desalojarla de las instalaciones, lo que pondría en riesgo la educación de los jóvenes que cursan allí sus estudios. Además, reclaman autorización de las convocatorias para maestrías, especialidades y capacitaciones.Luego de marchar desde su sede, ubicada en el bulevar Culturas Veracruzanas (Arco Sur), por las avenidas Lázaro Cárdenas y Murillo Vidal, y las calles Zamora y Enríquez, se concentraron a las puertas del Palacio de Gobierno, generando el cierre de la vialidad por unos minutos y esperando que recibieran a una comisión para entregar un pliego petitorio."Nos dijeron que tenemos que desalojar porque no estábamos ocupando las aulas, pero no las hemos ocupado porque no nos han autorizado las convocatorias pero pertinentes para los programas de maestría, especialidad y capacitación continua que tenemos pendientes", explicó Itzel Mendoza Reina, una de las docentes manifestantes.Insistió que aunque que desde hace años les prometieron la clave para la telesecundaria, esto no ha sucedido y actualmente tienen dos grupos de alumnos que se encuentran en la incertidumbre de qué pasará con su formación media superior."Ya egresamos dos generaciones de esa telesecundaria y nos han puedo mil trabas para el trámite. Queremos entregarle al Gobernador del Estado porque ayer nos dijeron que el dueño del terreno es el Gobierno del Estado y asumimos que el único que nos puede resolver y decir qué procede es el Gobierno del Estado", puntualizó la profesora.Acotó que de los dos campus de esta Escuela Normal Superior Veracruzana, la de Arco Sur no tiene más capacidad (cursan estudios más de 300 jóvenes), y según ella, presenta muchas carencias, y lo que hasta ahora se ha construido ha sido con recursos federales."Tenemos un edificio que se construyó en el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, un edificio tipo 'H' que es la única construcción que recibimos, pero a través de un concurso, no fue asignación directa, hubo un proyecto que se sometió a concurso y fuimos beneficiados", recordó Mendoza Reina.Cuestionó que aunque el propio Secretario de Educación firmó la convocatoria para la inscripción de nuevos estudiantes en la secundaria anexa, posteriormente recibieron una comunicación en la que les indicaron que no podrían inscribir a más, lo que consideraron que implicaría que no le darían la clave de centro de trabajo.