Normativa "poco rígida" en Xalapa limita castigo a venta ilegal de mascotas: Activista

El jefe del Grupo 10 de Scout Tradicionales de México "Flor de Liz", Filiberto Lozano, lamentó que el Ayuntamiento de Xalapa haya sido "poco rígido" en la normatividad a fin de castigar y evitar que se sigan comercializando animales, especialmente mascotas, en tianguis, mercados e incluso a través de las redes sociales.Si bien dijo que la directora Municipal de Salud, Olga Alarcón Ricárdez, está haciendo su trabajo de manera adecuada, comentó que ella no cuenta con las herramientas legales ni el andamiaje jurídico para actuar en estos casos.En conferencia de prensa, en la que anunció el Festival Canino el 2 de octubre, en Coatepec; dijo que el problema de venta y abandono de mascotas es un problema social que la organización que lidera busca resolver."Se da (la venta), está en las redes sociales. Pero yo estaría más preocupado por la peleas clandestinas de perros en El Castillo, y que en un momento dado, muy privada, se siguen haciendo, eso es más delicado", expuso.Lozano indicó que esta práctica ilegal "es un secreto a voces" porque intervienen otros intereses por parte de las personas que las llevan a cabo."Es un dato muy sensible de seguridad para la misma población y para quien denuncie. No es quedarse callado o ser omiso, sino que se sabe que quien tiene un perro de equis características, lo está usando para trabajar, para cuidar o para el otro fin que le estés dando, y eso sí es peligroso", sostuvo.