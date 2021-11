Nos merecemos 10 de calificación, dicen Diputados salientes de Veracruz

La diputada local de MORENA, Adriana Paola Linares Capitanachi, afirmó que la LXV Legislatura tuvo “10 de calificación” pese a las iniciativas que se quedaron pendientes y al cúmulo de reveses que le asestó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en los últimos 3 años.Al respecto, dijo que el trabajo realizado en el Congreso estableció las bases de una transformación para Veracruz y culpó a la pandemia por COVID-19, así como a la falta de consenso de la oposición, por los atrasos legislativos."En el caso de las iniciativas que quedan pendientes pues fue trabajo de las comisiones que en algunos casos son integrantes de varias bancadas; algunas se quedaron ahí en el tintero", dijo.Linares Capitanachi insistió que no dependió sólo de su partido establecer qué iniciativa vale la pena procesar antes o después, pues es un trabajo donde "todas las bancadas, todas las representaciones dicen si se suben o no las iniciativas".La legisladora también culpó a la pandemia actual por los atrasos, pues no se tenía al principio la forma de combatirla y en función de ello, el trabajo se llevó a cabo con las circunstancias que "en 100 años fácil no se había vivido"."Seguimos trabajando en pandemia pero con ciertas medidas y restricciones y yo creo que esta Legislatura puede considerarse como una Legislatura que estableció las bases de una transformación necesaria en Veracruz", dijo.Afirmó desconocer que esta Legislatura esté considerada como una de las peores en la historia de la entidad y dijo que, al contrario, se merece un 10 de calificación.Cabe recordar que poco más de una veintena de iniciativas y modificaciones a las leyes fueron revertidas por la SCJN, al determinar que los diputados interpretaron a conveniencia algunas leyes, en un sentido amplio, cuando debían ser taxativas.Igualmente, quedaron diversos pendientes por legislar, como el matrimonio igualitario, la reducción de plurinominales, la adecuación a la Constitución Política de Veracruz para despenalizar el aborto, así como la ley electoral que busca reducir el gasto en partidos políticos.Hay que recordar que este viernes 5 de noviembre se realizará la sesión solemne del Congreso del Estado para instalar la LXVI Legislatura, cuyo periodo comprenderá del 5 de noviembre de 2021 al 4 de noviembre de 2024.