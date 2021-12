Nos ponen en riesgo, advierten adultos mayores que acuden por refuerzo, en Córdoba

Tras la negativa del Ayuntamiento de Córdoba para apoyar con un espacio para la jornada de vacunación de refuerzo COVID-19, adultos mayores denunciaron que corren riesgo en la actual sede de vacunación.Oscar Carmona Oropeza, delegado de Bienestar en la zona centro, confirmó que la administración que encabeza la alcaldesa Leticia López Landero les negó el apoyo con el argumento que “ya no les daban las cuentas” y no tenían recursos para las sillas y lonas.Indicó que fue un particular ofreció que la sede fuera en las instalaciones de la Universidad Paccioli ubicada sobre la avenida 37, a un costado de la autopista, colonia Miraflores.Sin embargo, en la sede donde se lleva a cabo la jornada de vacunación de refuerzo para adultos mayores, la fila ya llega hasta la autopista, por lo que personas de la tercera edad acusan correr peligro.“No piensan en la gente de la tercera edad, en el riesgo de que pasan muchos tráileres y autobuses, es horrible”, señaló una afectada.En esta jornada de vacunación estiman se apliquen 2 mil dosis de AstraZeneca al día, a las personas mayores de 60 años, este 18 y 19 de diciembre.Denunciaron que la alcaldesa Lety López nunca resolvió los problemas de Córdoba, hoy que ya se va, menos le importa.