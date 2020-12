Nota del NYT tiene imprecisiones y "hoyos de información": López-Gatell

Durante la conferencia de prensa sobre el Covid-19 en México, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, aseguró que la nota publicada por The New York Times tiene imprecisiones y "varios hoyos de información", luego de que este medio difundiera que se tergiversaron los datos sobre la "gravedad" de la pandemia en la metrópoli.



Al ser cuestionado por una reportera sobre por qué se retrasó el anuncio del semáforo rojo en la Ciudad de México durante dos semanas, López-Gatell dijo que esta nota es ilustrativa "del fenómeno de la infodemia", al dar por hecho que lo escrito por el medio es correcto.



"Indudablemente la interpretaron sin el conocimiento correcto de la situación, de los múltiples mecanismos que tenemos de trabajo para hacer la calificación del semáforo", expresó el funcionario.



Hoy, el medio de Estados Unidos afirmó que México en lugar de cerrar la economía, el gobierno federal "engañó al público" sobre la gravedad del brote y permitió que la Ciudad de México permaneciera abierta durante otras dos semanas.



“El virus se propagaba rápidamente, las hospitalizaciones aumentaban y los ventiladores se estaban agotando. A pesar del aumento, los funcionarios federales aseguraron al público durante una sesión informativa el 4 de diciembre que la Ciudad de México no había alcanzado el nivel crítico de contagio que, según los propios estándares del gobierno, requeriría cerrar su economía”, informó NYT.