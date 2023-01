Notario de Veracruz marcó a su expareja “como a ganado”; hoy amenaza con matarla

Mónica Taibo, denunció a su exesposo, el notario público Sergio Hernández Vallarino por los presuntos delitos de violencia sexual, familiar y amenazas.Ahora pide a la Fiscalía General del Estado que su proceso sea conforme a la ley, acusando que el Colegio de Notarios interviene en el caso.Explicó que la denuncia la interpuso desde noviembre del 2022 y apenas se programó la audiencia inicial. En este tiempo, aseguró, ha recibido amenazas, incluso de muerte."Que se haga justicia, el señor está siendo respaldado por el Colegio de Notarios, están con otras dependencias de Gobierno para que él salga como si nada y resulta que no nada más está enfrentando un proceso penal que puse yo, está enfrentando 3 procesos penales simultáneamente, es por el mismo motivo, violencia contra mujeres", dijo.Taibo acusó que fue presionada para realizarse 3 tatuajes con la firma, nombre y símbolo con el que marca al ganado su exesposo como signo de pertenencia."Son tatuajes, no es con el fierro con el que marca al ganado, pero el símbolo representa con lo que él marca a su ganado, es otro de los temas que también representa violencia porque a mí no me gustan los tatuajes y de alguna manera me obligó para que los hiciera para delimitar que soy de su pertenencia".Los hechos, detalló, se registraron en Cosamaloapan y se interpuso la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Violencia Contra la Mujer, Niñas, Niños y Trata de Personas en el Puerto de Veracruz.Ahora urge a la Fiscalía tomar cartas en el asunto porque el Notario presuntamente le advirtió que “por 100 mil pesos” la puede mandar a matar.