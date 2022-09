Nuestro “grito” es de dolor; dicen madres de desaparecidos en Veracruz

“No hay nada que celebrar. Nosotros gritamos y el grito de nosotras como madres es de dolor, de sufrimiento. Nosotros no gritamos ‘Viva México’, gritamos ‘vivos se los llevaron y vivos los queremos’”, comentó Victoria Delgadillo Romero, representante del colectivo Familiares Enlaces Xalapa, previo a la marcha por los desaparecidos de septiembre de varios años.Recriminó la falta de avance en las carpetas de investigación sobre los desaparecidos, en particular de su hija Citlali Hernández Delgadillo, quien fue vista por última vez el 28 de noviembre de 2011 junto con 13 jóvenes más y un varón, en la ciudad de Xalapa.Por su parte, Graciela Hernández Tenorio, madre de Sandra Jennifer, señaló: “Nosotros como familias de desaparecidos no tenemos nada que celebrar, para las familias que nos arrancan un familiar no hay fiestas patrias, no hay Navidad, no hay día de las madres no hay nada, porque el dolor es tan grande”.Jennifer cumple 10 años de haber desaparecido, por lo que su madre es acompañada por miembros del colectivo.Cabe mencionar que Familiares Enlaces Xalapa organizaron una manifestación en Plaza Lerdo de la Capital veracruzana, donde anunciaron que también marcharían desde Palo Verde hasta Xalapeños Ilustres.“Yo creo que nadie tiene que ser desaparecido. Las autoridades (no) se ponen las pilas porque cada día nos dicen lo mismo, que están trabajando y las personas siguen desapareciendo, estamos para que ellos nos guíen y nos protejan pero no tenemos nada de eso, hay mucha inseguridad”, comentó Hernández Tenorio.