Nueva Delegada de la SEV Poza Rica llega entre mariachis y protestas

Este viernes, fue presentada oficialmente la nueva delegada regional en Poza Rica de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV), Melisa Hernández Pérez, quien llega en sustitución de Selene González Morgado.



Al interior de las oficinas de la SEV, le dieron la bienvenida a Hernández Pérez con un conjunto de mariachi pero afuera, madres de familia ya le reclamaban un docente maestro para un plantel.



Aunque no se permitió el acceso a la prensa de manera inmediata al evento protocolario, se observó la presencia de mariachis que amenizaron la bienvenida a la nueva titular, quien es originaria de Papantla.



Por su parte, madres de familia acudieron a la Delegación de la SEV, ubicada en la colonia Magisterio, para protestar pacíficamente por segunda ocasión para reclamar un docente de cuarto grado y un conserje en la escuela primaria "Oscar Torres Pancardo", pues desde hace más de un año no les dan solución.



Las mamás se quejaron porque les enviaron una docente que sólo acudió dos semanas y después, sin dar una razón, dejó de prestar su servicio profesional.



Esta escuela, localizada en una colonia popular de Poza Rica, se encuentra tomada por los propios padres, siendo 28 niños los afectados por la falta del profesor.



Las madres de familia dijeron que pidieron dialogar con la nueva Delegada Regional de la SEV minutos antes del convivio que se realizaría en las oficinas con comida y música en vivo.



Les prometió que les resolvería pero no dio una fecha para ser atendidos o soluciones paliativas.