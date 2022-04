Nueva pelea de Alfredo Adame: intenta dar patada pero termina en el suelo

Alfredo Adame trató de lanzarle una patada al abogado de Carlos Trejo pero las cosas no salieron bien, su pie se atoró con una silla que estaba tirada y él terminó en el suelo.A través de un video que puso en circulación Radio Fórmula, se observa que cuando Adame daba una conferencia de prensa apareció el abogado de Carlos Trejo, quien le reclamó que fue él quien no se presentó a la pelea que tendría con el cazafantasmas.Tras los dichos del abogado, Adame se levantó de su lugar e intenta golpearlo sin éxito, mientras los asistentes le piden a Alfredo que se calme.Hace unas semanas, Adame protagonizó una riña en plena calle, tras este suceso que generó una ola de memes, el conductor aceptó pelear contra Carlos Trejo después de que éste lo llamara cobarde; supuestamente el enfrentamiento se iba a llevar a cabo el 17 de febrero.Para Carlos Trejo, el verdadero origen de los problemas fueron los celos de Alfredo Adame por el rating de él cuando se encontraba en el programa "Nuestra Casa", a diferencia del que el conductor tenía en "Viva la mañana".Esto, según el "Cazafantasmas", derivó en un intento de desprestigio que más tarde llevaría a Adame a realizar un atentado en contra de su persona y que al final terminó con uno de sus trabajadores muerto.Resulta, dice Trejo, que un día el exasistente de Adame les llamó para avisarles que el atentado ocurriría afuera de su casa pero el escritor de Cañitas no se encontraba ese día, ya que había perdido su vuelo en otra ciudad y no había llegado. Una bala mató al joven y le pasó muy cerca a su hija, asegura Carlos.“Dijeron por teléfono ‘avísale a Trejo que van a atentar en contra de él’, poco después se escuchó el disparo, mataron al hermano de mi secretaria, de 20 años, ese es el pleito, esa es la bronca", contó Trejo.