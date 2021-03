Nuevas empresas han dejado obras sin terminar en Veracruz

El presidente de la delegación Veracruz centro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Diego López Méndez, señaló que durante 2019 y 2020 en Veracruz se contrataron empresas nuevas para el desarrollo de obra pública que “quedaron mal” y dejaron obras inconclusas.



El empresario lamentó que cada que llega un nuevo Gobierno, las empresas regionales son desplazadas por nuevas a las que se benefician con contratos pero que al final no cumplen y en algunos casos sólo cobraron el anticipo.



“En su mayoría eran empresas nuevas y eso provocó que las obras no se concluyeran y se deben regresar los recursos (...), les han dejado obras sin terminar, muchas se han llevado el anticipo”, aseveró.



El empresario indicó que al Gobierno de Veracruz “no le ha quedado de otra” más que voltear a ver a las empresas de la CMIC y otras formales para contratar obras que sí son realizadas.



“Cada vez que inician los periodos llegan empresas nuevas y muchas llegan de fuera, o son de nueva creación y esas son las que vienen a desplazar a las empresas con mucha experiencia. Lo hemos señalado, que las empresas formales, establecidas, con experiencia, tienen derecho a trabajar (...).



“Hasta el año pasado todavía vimos eso, este año empiezan a voltear a nuestro sector porque esas empresas les han quedado mal. No les ha quedado más opción que voltear a ver a los que estamos y empezar a darles oportunidad de trabajo”, dijo.



Sobre el panorama de las empresas constructoras en Veracruz, indicó que de acuerdo con el INEGI en el Estado durante 2020 se registró una caída del 21 por ciento en la producción de empresas constructora.



No obstante, dijo esperar que este año la situación mejore, por lo que pidió mayor participación de empresas regionales en las obras del Estado; por lo pronto, dijo que este año la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) destinará 700 millones de pesos para obras en la zona sur del Estado.



“Será para atender la zona sur del Estado y ya participaron empresas afiliadas y ha habido un poco de permeabilidad en este tipo de contratos pero en general sólo entre un 20 o 30 por ciento de las empresas logran ser consideradas en los contratos”, refirió.