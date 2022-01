Nuevo coordinador de PC Orizaba ve un inicio de año “tranquilo” en la ciudad

El nuevo coordinador de Protección Civil de Orizaba, Samuel Valencia Argüelles, indicó que el inicio de año en el municipio ha sido tranquilo ya que no se han solicitado traslados de pacientes con COVID-19 ni han surgido emergencias graves.También explicó que los vientos de la surada y el norte que impactan a la entidad no han sido muy fuertes, por lo que no se han reportado árboles derribados ni otras situaciones que afecten a la ciudad, aunque el personal siempre estuvo al pendiente.Agregó que la coordinación a su cargo cuenta con diez elementos que laboran en dos turnos y que desde el primer minuto del año han estado trabajando para atender cualquier emergencia.“Los llamados de emergencia son diarios, hay diversas situaciones que se tienen que atender, aunque algunas instancias están colaborando con nosotros”, dijo.Respecto a su plan de trabajo para este año, comentó que analizarán los programas que llevaba a cabo la anterior coordinación para ver cuáles son eficientes y mantenerlos o bien reestructurarlos de acuerdo con las necesidades de la ciudad y conforme a las indicaciones del alcalde Juan Manuel Diez.Cabe mencionar que Valencia Arguelles se desempeñó anteriormente como coordinador de Protección Civil en Ixtaczoquitlán, por lo que tiene experiencia en el área.