Nuevo dirigente del PRD Estatal no descarta ir a elecciones en alianza con otro partido

De manera histórica, el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en Veracruz, realizó un consejo estatal sin disturbios ni peleas y con una planilla única encabezada por Sergio Cadena Martínez para la dirigencia estatal, quien se pronunció por impulsar una política de alianzas.



En sesión virtual que tuvo como sede el hotel “Margaritas” de la Capital del Estado y con la participación de 116 consejeros se dio el cambio de dirigencia que ocupó por cinco años Jesús Velázquez Flores y quien destacó en su labor por crear la unidad al interior del partido y terminar con las denominadas “tribus” del PRD.



En un evento con pocos asistentes y con todas las medidas de higiene, lejos quedaron los gritos, insultos y hasta golpes que eran característicos de los consejos perredistas.



Es así que, tras lograr el consenso, se tomó protesta a Sergio Cadena, quien se pronunció por un gran movimiento social y una política de alianza opositora para el próximo proceso electoral.



Dijo, que es necesario impulsar la conformación de un movimiento social, abierta a una alianza opositora con otros partidos políticos y grupos sociales.



“Buscaremos formar el frente opositor que detenga a la sinrazón, a la antidemocracia, al autoritarismo, a la corrupción y el nepotismo. Democracia ya”, manifestó.



El presidente del partido del Sol Azteca en la entidad dejó en claro que el objetivo es sumar a todos los sectores para lograr mejorar las condiciones del Estado.



En este sentido, afirmó que el PRD en Veracruz se encuentra “de pie” y en reconstrucción para lograr estos objetivos, como la verdadera izquierda que represente la alternativa para acabar con la mayoría legislativa que actualmente prevalece en el Estado.



“Impulsaremos una política de alianza con partidos políticos, organismos empresariales, organismos no gubernamentales y de la sociedad civil, con agrupaciones, sindicatos, campesinos, colonos, universitarios. El diálogo y las propuestas serán premisa y herramienta para mostrar que el PRD veracruzano está de pie y asume los retos con madurez y con capacidad. Vamos a la reconstrucción de un partido que represente el interés social de un país y un mejor Estado”, expuso.



Posteriormente, en entrevista, Cadena Martínez reiteró que se analiza la posibilidad de alianzas, pues a pesar de que aún no hay nada concreto, se cuenta con varias coincidencias con otras fuerzas políticas por lo que no se descarta dicha posibilidad.



“Se están viendo todas las posibilidades. Hemos tenido diálogo, encuentros, con los diferentes partidos políticos. No hay nada todavía formal, vamos en esa ruta, encontramos coincidencias y se puede dar”, señaló.



Para finalizar, el exalcalde de Catemaco señaló que a pesar del recorte de recursos por la Reforma Electoral, el partido del Sol Azteca trabajará para recuperar los espacios y acabar con la mayoría en el Congreso del Estado que mantiene el partido del gobierno.



“Si pensó que recortando nuestro presupuesto nos íbamos a poner a llorar, está equivocado. El próximo año van a perder su mayoría legislativa”, concluyó.