Nuevo fraccionamiento no dejará sin agua a Emiliano Zapata, garantiza Diputado

El diputado local Luis Antonio Luna Rosales aseveró que está garantizado el servicio de agua para el fraccionamiento Terranova y los propios habitantes de las comunidades de Emiliano Zapata.Precisó que, tras la serie de protestas de los habitantes de 22 comunidades de aquel municipio, que acusaron que la empresa inmobiliaria Casas Carpín estaba poniendo en riesgo las fuentes de agua de la zona y podría escasear el líquido, solicitó los informes a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), respecto a lo que estaba ocurriendo.En ese sentido, afirmó que las comunidades se surten con acuíferos superficiales que nada tienen que ver con los pozos profundos que abastecerán al fraccionamiento."El permiso que pide esta empresa constructora es de un pozo profundo de más de 250 metros de profundidad y en ese sentido no afecta a los pobladores".El legislador acusó que las protestas de los pobladores fueron producto de un rumor que se esparció y con el cual se dejaron llevar, llamando a que no caigan nuevamente en dichos así porque solo conllevan a estos conflictos."Sí hay disponibilidad de agua. No afectan las aguas superficiales al pozo en absoluto", agregó Luna Rosales.Enfatizó que esto ya fue explicado a los pobladores, indicando que la mayoría entendió que una cosa no tiene nada que ver con la otra.