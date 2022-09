Nuevo reglamento para grúas debe ser justo, demanda CROM

El delegado estatal de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Leonardo Alor Ventura, pidió que el nuevo reglamento de arrastre, salvamento y depósito que regule el servicio de grúas sea “justo”.“Esperemos que sea una situación justa, equitativa; la situación económica del país está deteriorada”, señaló.En entrevista, dijo que a la fecha no les han presentado el proyecto que, según la Secretaría de Seguridad Pública, están por aprobar este mes de septiembre.“Yo no tengo a la mano el proyecto para ver si se acepta o no se acepta”, dijo.Respecto a la inseguridad y a los cobros excesivos a los transportistas, afirmó que trabajan “al amparo del supremo”, por ello instó a las autoridades estatales a mejorar la vigilancia.En otro tema, el delegado se refirió a la necesidad de hacer ajustes a las tarifas por el servicio de transporte público, afirmando que es necesario un estudio en ese sentido.“Necesita hacerse un estudio, que el gobierno se empeñe, para que la cuestión sea equitativa, que sea justa para el pueblo”.Reconoció que sin importar que existe una tarifa la mayoría de los concesionarios no las respetan: “Debemos ayudar todos en ese aspecto, que haya tarifa; recomendamos que no abusen, que cobren lo justo”, agregó luego de realizar una guardia de honor al monumento a Miguel Hidalgo y Costilla en el parque Los Berros.