Nuevo Secretario de Turismo es hermano de titular de Programa de Gobierno

La renuncia de Xochitl Arbesú Lago a la titularidad de la Secretaría de Turismo de Veracruz (SECTUR) se derivó de un problema de salud, por lo que se determinó nombrar de manera “rápida” a Iván Martínez Olvera, quien se desempeñaba como Subsecretario de Promoción Turística y aunque es hermano de otra funcionaria estatal, eso no violenta la ley.El gobernador Cuitláhuac García Jiménez confirmó que el ahora actual secretario de Turismo es hermano de la titular de la Oficina del Programa de Gobierno, Waltraud Martínez Olvera.En ese tenor, reconoció que la experiencia al frente de la Subsecretaria del hoy secretario fue el motivo por el cual decidió nombrarlo, para dar continuidad a los programas y proyectos de la dependencia, por lo que afirmó que no se violenta la ley.Es así que todos los proyectos y acuerdos signados por Xochitl Arbesú, continuarán ahora con el nuevo titular, así como los festivales “Salsa Fest”, el “Festival de Costa Esmeralda”, la “Cumbre Olmeca” y el “Carnaval de Veracruz”.“Todos los acuerdos que hizo la Exsecretaria de Turismo se mantienen, vamos a mantener lo convenido con la Alcaldesa de Veracruz, el Secretario retomará eso y todos los eventos de este año, el Salsa Fest convenido con el Alcalde de Boca del Río, ya lo vamos anunciar y también el Festival Costa Esmeralda y la Cumbre Olmeca”, afirmó.Sobre si la renuncia tenía que ver con la reciente reunión que sostuvo Xochitl Arbesú con la alcaldesa panista Patricia Lobeira, expresó que “no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas” y aunque hubo un llamado de atención, ese no fue el motivo de su salida de la dependencia.Finalmente, el Mandatario reconoció que está en puerta el periodo vacacional de “Semana Santa”, por lo que se trabajara para generar la reactivación económica de la entidad a través del turismo.