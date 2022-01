Nuevos Alcaldes se quejan pero no han denunciado a antecesores: Congreso

El integrante de la Comisión de Vigilancia, Paul Martínez Marie, confirmó que este viernes este órgano sesionará y se determinará la presentación de denuncias contra exfuncionarios de anteriores administraciones municipales.Al respecto, refirió que el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), bajo el mando de Delia González Cobos, todavía no ha procedido ante las irregularidades detectadas en las Cuentas Públicas de 2019 y 2020.Respecto al caso particular de su distrito, con cabecera en Perote, indicó que ha recibido algunas denuncias contra los expresidentes municipales de Altotonga.Sostuvo que las denuncias que versan actualmente sobre los exalcaldes provienen principalmente de ciudadanos o de los propios exintegrantes de los Cabildos, por entre, otras cosas, presentar documentación falsa para librar el último año de administración.El Diputado indicó que la Comisión legislativa que integra no es autoridad para determinar quien sí y quien no incurrió en ilegalidades, sino que será necesario enviar la documentación que poseen a la autoridad investigadora para que se deslinden responsabilidades.Martínez Marie consideró que el ORFIS no se ha excedido en sus facultades al haber señalado prácticamente a la totalidad de los Ayuntamientos por haber incurrido en posibles ilegalidades, pues en algunos casos tiene que ver con documentación faltante, lo que tiene que ser solventado.“En estos 30 días seguramente se van a estar presentando algunas (denuncias) derivadas del proceso entrega-recepción y todavía es muy temprano para saber cuántas se pueden presentar”, dijo al recordar que durante todo enero podrá hacerse señalamientos contra los expresidentes.Agregó que al momento son denuncias aisladas y extraoficiales, pues al Congreso no han llegado los señalamientos que ya se han realizado mediante redes sociales o ante medios de comunicación de parte de las nuevas autoridades.“De manera extraoficial, nosotros nos hemos enterado de declaraciones que hacen los exalcaldes; pero hasta el momento no han llegado datos concretos ni denuncias formuladas en ese sentido”, dijo.Finalmente, recordó que los Alcaldes que terminaron su gestión en diciembre pasado tienen hasta el mes de marzo para responder por la Cuenta Pública 2021.