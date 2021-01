Nunca aceptaremos la derrota: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el miércoles en un mitin con sus partidarios en las afueras de la Casa Blanca que nunca admitiría que perdió las elecciones, mientras el Congreso se preparaba para certificar la victoria de Joe Biden.



"Nunca nos rendiremos. Nunca concederemos", dijo Trump a la multitud que lo vitoreaba. "Vamos a detener el robo".



Trump insta a Pence a no certificar victoria de Biden



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó el miércoles al vicepresidente Mike Pence a no certificar la victoria electoral de Joe Biden en una sesión del Congreso prevista para esta tarde, repitiendo acusaciones infundadas de fraude electoral.



"Si Mike Pence hace lo correcto, ganamos las elecciones", dijo Trump a sus partidarios reunidos afuera de la Casa Blanca. "Tiene el derecho absoluto de hacerlo".



"Mike Pence tendrá que ayudarnos y si no lo hace, será un día triste para nuestro país", añadió Trump, tildando de "débiles" a los legisladores republicanos que planean certificar a Biden.



"Son republicanos patéticos", dijo. También acusó que "ya no tenemos medios justos. Hay supresión".