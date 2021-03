Nunca hay que adelantar veredictos sobre víctimas: Sacerdote

En todos los casos cuando una persona fue privada de la vida, no se deben adelantar veredictos sobre ésta, pues se tiene que respetar el proceso de la investigación sobre los hechos ocurridos, indicó el vocero diocesano, Helkyn Enríquez Báez.



Entrevistado en referencia a lo que declaró el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, quien revictimizó al exalcalde de La Perla, quien fue asesinado afuera del Palacio de Mariano Escobedo, el sacerdote expresó que:



“En todos los casos, cuando se da un acontecimiento de esa magnitud, sabemos que hay un proceso judicial que se sigue, un proceso de investigación donde se recaban pesquisas, donde se realiza el seguimiento, entonces no se puede adelantar un veredicto sin respetar la institución correspondiente de investigación que es la que puede definir qué sucedió”.



Dijo que como sociedad se demanda se haga la investigación necesaria, y no se cree conveniente y menos en esta época, que se adelanten vísperas y se ocasione un daño moral atribuyendo actividades que no han sido comprobadas.



De igual forma comentó que lo sucedido con el ex alcalde de La Perla, confirma el estado de violencia en el cual se encuentra Veracruz. “Independientemente del móvil que toca investigar a las autoridades correspondientes, siempre estos acontecimientos afectan a la paz y tranquilidad de los ciudadanos no solo a los que están cercanos a los hechos”.



Añadió que en este clima pre electoral conviene que todos los ciudadanos incluyendo a los candidatos puedan estar tranquilos. “Como se ha solicitado, puedan ver garantizada su integridad física para evitar que se enrarezca el tema político en la zona”.