Nunca hubo medicamentos caducados en bodegas: Cuitláhuac

El Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) nunca señaló que en almacenes de Veracruz hubiera medicamentos oncológicos caducados por no distribuirse, sin embargo, algunos medios “tergiversaron” la información, reiteró el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.En conferencia de prensa desde Palacio de Gobierno este viernes, el Mandatario expuso que el propio organismo federal emitió un comunicado donde no se menciona el tema de medicinas caducadas.Por lo anterior, reiteró que muchos medios, incluidos electrónicos, publicaron la información “tergiversada”, la cual fue desmentida por las autoridades de salud, sin embargo, esta última información no se difundió, detalló el Mandatario.Por lo anterior, este día García Jiménez reiteró que los medicamentos se han distribuido conforme a lo establecido, en un programa específico de distribución.“En la página del INSABI se aclaró que no se dijo que estaban caducados (los medicamentos), al contrario, se estaba trabajando en el plan de distribución”.De este modo, lamentó que algunos medios de comunicación no hicieran alusión al tema para rectificar y se quedaron con la nota falsa promovida por algunos personajes políticos.García Jiménez expuso que afortunadamente muchas personas están informadas y buscan otras maneras y medios alternativos para informarse.Sin embargo, reafirmó que en Veracruz existe la libertad de expresión y de prensa, “cada medio será responsable de sus propios dichos”.Cabe recordar que en la reunión entre INSABI y funcionarios de salud de Veracruz, el coordinador de Operación y Distribución, Enrique Pérez Olguín, destacó que hay una estrategia conjunta para que la distribución de medicamentos se dé con mayor rapidez.Además, en dicha reunión estuvieron presentes madres y padres de menores con cáncer a quienes se les precisó que los medicamentos tienen caducidad menor a nueve meses. También explicó que los medicamentos por caducar son regulares o básicos, mas no oncológicos.