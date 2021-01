Nunca se cumplió plan para crear Fiscalía contra Feminicidios en Veracruz

El pasado diciembre venció el plazo para que los 212 municipios contaran con una fiscalía especializada contra feminicidios.



Lo anterior, según lo que establece una reforma a Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Veracruz aprobada el 30 de enero de 2020.



De acuerdo con la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, el organismo no pudo cumplir con dicho compromiso establecido en la Ley ante la falta de recursos. Es decir, el Congreso realizó las adecuaciones al marco legal sin destinar presupuesto.



Tras asumir la titularidad de la Fiscalía, en septiembre de 2019, ante autoridades federales y locales Hernández mencionó la intención de crear la Fiscalía Especializada el pasado 5 de octubre de 2019.



Casi tres semanas después, el 24 de octubre, la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi presentó la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se Reforman diversas Disposiciones de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.



Dicha propuesta fue turnada a las comisiones Permanentes Unidas de Igualdad de Género y Procuración de Justicia.



En ella se establece que Veracruz "es la entidad más peligrosa para las mujeres" por encima del Estado de México, con varios municipios como Xalapa y Coatzacoalcos entre los 100 con mayor incidencia en feminicidios.



Además, aunque la iniciativa expresaba la urgencia de asegurar, en un tiempo razonable el derecho de las víctimas al acceso pleno a la justicia, con debida diligencia, como lo establecen diversas convenciones y tratados, las disposiciones no han sido cumplidas.



La intención de crear las fiscalías especializadas, respondió, de acuerdo a su autora, a la imperante necesidad de echar a andar "de manera pronta las diligencias y medidas de protección efectivas a cada caso concreto".



Y aunque se estableció que para el cumplimiento de los objetivos se haría uso de los recursos administrativos, humanos e inmobiliarios con los que ya contaba la Fiscalía, a la fecha no hay una sola Fiscalía Especializada en Materia de Feminicidios.



Impedidos



Cabe recordar que la FGE cuenta con la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes para la investigación de delitos de esta índole y de acuerdo con el proyecto, todo lo ya establecido sería direccionado a la nueva Especializada.



Sin embargo, ni siquiera se ha trasladado el personal, en razón que diversos municipios no tienen la infraestructura necesaria y no hay capacitación "formal y material" como lo demanda la propia iniciativa.



El Congreso estableció que en tanto se realizaran los cambios, que debían iniciar con los municipios con mayor incidencia en feminicidios, de manera paulatina y hasta el último día de diciembre de 2020, las indagatorias seguirían en la Fiscalía ya establecida.



Sin embargo, el tiempo alcanzó a las autoridades estatales y particularmente a la Fiscalía General, pues hace casi dos semanas debió implementarse la última Especializada para que los 212 municipios contaran con la suya propia, lo que no ocurrió.



Apenas este lunes, Verónica Hernández Giadáns confirmó que no hay avances pues no hay dinero ni personal para ello.



Enfatizó que este será un proceso largo y complejo de aterrizar. Todo ello mientras Veracruz se ubica en el segundo lugar en feminicidios a nivel nacional.



“Las reformas contemplan la posibilidad de que exista una fiscalía especializada en los 212 municipios, pero por el recurso con que cuenta la Fiscalía no se puede en un año, se está fortaleciendo, pero no es un proceso rápido o fácil, espero este año contar con más capacitaciones”.



A lo anterior, cuestionada en la conferencia de prensa conjunta con el Gobernador, Cuitláhuac García, el pasado lunes 11 de enero, la fiscal añadió que la Fiscalía actualmente trabaja con perspectiva de género