Nutriólogo recomienda romper la dieta o iniciar una vida saludable “de a poco”

Con motivo de las fiestas decembrinas y/o el fin de año, muchas personas tienden a romper la dieta o fijarse metas para cambiar de hábitos para el año que inicia.En este sentido, el nutriólogo y coach físico, Jorge Alexis Magaña Roblero, dio a conocer que es importante, ya sea, romper la dieta con moderación o iniciar una vida saludable también de a poco.Comenzó por explicar que estas decisiones deben ser propias y con voluntad para lograr cambiar el estilo de vida, mejorar hábitos alimenticios y la actividad física que se realiza.“Como licenciados en nutrición lo que realizamos es un cambio progresivo porque los drásticos nunca funcionan, si alguien está acostumbrado a comer puras calorías y mañana quiere comer puras ensaladas, le va a costar mucho trabajo y no se adaptará a la dieta”.“Se debe comenzar a reducir porciones, alimentos y poco a poco las calorías para que el cuerpo se adapte de manera adecuada”, dijo.Mencionó que es importante ver qué horarios se tienen disponibles para que con base en ello se pueda hacer una rutina alimenticia de 5 tiempos, es decir, las 3 comidas del día y 2 colaciones.El nutriólogo mencionó que es importante el consumo de todos los grupos de alimentos, puesto que no hay uno en particular que nos ayude a bajar o sea milagroso, por eso debe haber combinación y debe ser de todos los conjuntos, tanto las verduras, de origen animal que aportan proteínas, aceites y grasas y carbohidratos.“Hay quienes trabajan y no tienen espacio para hacer 5 tiempos de comida, nosotros utilizamos 3 tiempos, lo ideal es que se reparta y lo importante es que el total de las calorías se repartan en todo el día”.“Quien sólo puede hacer 3 se debe adecuar, tratar de adecuar horarios para que no haya ataques de ansiedad, atracones y podamos estar saciados en todo el día. A veces nos quitamos de golpe los carbohidratos y se descompensan, por eso es importante que los tiempos vayan bien distribuidos”, declaró.En cuanto a la rutina de ejercicio que se puede comenzar a realizar para mejorar los hábitos, añadió que todo depende del objetivo que se tenga.“Si quieren bajar de peso, si quieren mejorar su aspecto físico, aumentar masa muscular, mejorar condición, sea lo que sea, se puede ir comenzando con salir a trotar, brincar la cuerda en casa o asistir al gimnasio”.“Que encuentre actividad física que le guste para que lo siga haciendo”, añadió.En cuanto a las fiestas del 24 y 31, comentó que es permitido convivir en familia, sin embargo, recordó que todo debe hacerse con moderación.“En estas fechas que pasamos con la familia, consumamos lo que se prepare en casa con moderación, no hay que excedernos, no tomarnos las calorías, que si ingerimos 4 o 5 vasos de refresco o bebidas con mucha azúcar porque vamos a ingerir más calorías con los alimentos. Y los demás días tratar de cuidarnos porque luego nos vamos de largo hasta el 6 de enero”, finalizó.