Obispo de Orizaba dedica misa por los que están en fosas clandestinas

En los últimos años es evidente que ha aumentado la inseguridad en la Diócesis de Orizaba, aseveró el obispo Eduardo Cervantes Merino, quien pidió esta tarde en la misa por los que están en fosas clandestinas, las mujeres privadas de la vida, los muertos a consecuencia de la violencia.“Hoy voy a pedir por los que están en las fosas clandestinas encontrados o no y mujeres que han sido víctimas de la violencia”.Añadió que los mexicanos a través de las tradicionales calaveras, de los altares tienen la forma de reclamar diversas situaciones como la violencia en todas sus expresiones.Dijo que de cuando él llegó a Orizaba a la fecha, sí ha aumentado el número de casos de muertos o desaparecidos por violencia.“Me da la impresión que han aumentado los casos, pero como son cuestiones clandestinas no se pueden llevar bien las estadísticas. Pero cuando ves que se descubren más o que en tal comunidad hay, me parece que ahí vemos el incremento”.En referencia a lo que dicen las autoridades que Veracruz está más seguro, sostuvo que esa es la visión del Gobierno y se desconoce cuáles es el modo en que sacan sus estadísticas.El prelado destacó que cuando llega de visita alguna comunidad, ve directamente a la gente afectada por el dolor quienes se acercan al párroco y después a él para dar a conocer la situación de violencia que están enfrentando”. Por ejemplo algunos me dicen que desapareció su ser querido y no lo han encontrado”.